Zu Gast beim Profitänzer Willi Gabalier, der in seinem 500 Jahre alten Bauernhaus erzählt, warum es so wichtig ist, historische Bausubstanz zu bewahren und wir mit dem Verlust jedes alten Hauses auch ein Stück Individualität verlieren.

© (c) oliver wolf

Grabenbauer – der Vulgoname des alten Gehöfts im steirischen Semriach an der Nordseite des Schöckls ist Programm. Das Bauernhaus, in das der Profitänzer Willi Gabalier in den vergangenen sechs Jahren fast jede Minute Freizeit investiert hat, um es nach historischen Vorbildern zu restaurieren und bewohnbar zu machen, liegt nicht an einem Sonnenhang mit Traumblick in die Landschaft, sondern in einem Graben mitten in der Einschicht. Es ist eine dieser Adressen, die man nicht findet, wenn einen der Hausherr nicht selbst durch den Wald dirigiert. Und es ist alles andere als ein modernes Alpenchalet, das einen bei der Ankunft erwartet.



Willi Gabalier und seine Frau Christiana haben 2012 ein Bauernhaus erworben, in dem seit 500 Jahren Generationen von Familien ihre Spuren hinterlassen haben. Strom- und Kanalanschluss oder eine akzeptable Zufahrt gehörten bis vor Kurzem allerdings nicht dazu. Die typischen Bausünden der 1970er mit jeder Menge Zement über den alten Steinmauern hingegen schon. Für Gabalier war dieser Hof trotzdem genau richtig: Die bäuerlich geprägte Gegend, das etwas rauere Klima nahe dem Grazer Hausberg und die Möglichkeit, als Bauherr hier sozusagen ein Dornröschen wachküssen zu können, hatten es ihm angetan. „Rückführung in den Originalzustand“, lautete für Gabalier fortan das Freizeitprogramm.

Und das alles war keine Frage von Nostalgie und Romantik, sondern das Resultat tiefer Erdung und profunden Wissens. „Meine Geschwister und ich wuchsen viel bei den Großeltern auf und haben dort eine behütete Welt erlebt, zu der auch altes Gemäuer gehörte“, schwärmt Gabalier von dicken Mauern, in denen man sich wunderbar beschützt fühlt. Nach dem Abschluss eines Kunstgeschichte-Studiums mit einer Diplomarbeit über steirische Bauernhöfe im Jahr 2013 kann er außerdem von sich sagen: „Ich kenne in der Steiermark fast jedes historische Bauernhaus.“ Zumal er sich auch gemeinsam mit einer Freundesgruppe von Historikern und Architekten seit 15 Jahren um die Erhaltung alter Bauernhöfe als unersetzbares Kulturgut bemüht – auch mit Beratungen von Hofbesitzern.

Willi Gabalier (37) ist Profitänzer und Kunsthistoriker, einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch die ORF-Tanzshow „Dancing Stars“. Beruflich liegt der Fokus des Tanzschulbesitzers derzeit auf Ballchoreografien. Foto © (c) oliver wolf

„Früher hatte jedes Tal seinen eigenen Baustil, es gab unverwechselbare Hauslandschaften“, schwärmt Gabalier von Häusern, die mittlerweile immer häufiger komplett verfallen oder ganz dem Erdboden gleichgemacht werden. „Ich bin froh, dass wir das Freilichtmuseum Stübing haben, aber es ist ein Armutszeichen, dass wir es brauchen“, gibt er zu Protokoll und setzt nach: „Dadurch dass bei uns architektonisch alles möglich ist, haben wir viel verloren – mit den alten Häusern stirbt unsere Individualität.“ Anders gesagt: „Welches Postkartenmotiv würden Sie von einem Ort wählen? Moderne Häuser, die überall stehen könnten, oder etwas, das lieblich und einzigartig ist?“

In Generationen gedacht

Hinzu kommt die Frage der Nachhaltigkeit: „Früher hat man ein Haus errichtet und die nachfolgenden Generationen haben darauf geschaut. Jetzt besteht ein wirtschaftliches Interesse daran, dass möglichst jede Generation für sich selber baut.“ Über Stil und Geschmack könne man dabei freilich streiten, nicht aber über die Qualität der alten Bausubstanz, mit der Neues kaum mithalten könne, – „nehmen wir nur das Raumklima“. Dass der „Grabenbauer“ nicht unter Denkmalschutz steht, ist für Gabalier übrigens gar keine Freude. „Im Gegenteil, ich wäre stolz darauf, etwas so Authentisches, Historisches zu besitzen“, bricht Gabalier eine Lanze für das Bundesdenkmalamt.

