Angeschossener Polizist"Ich mache meinem Kollegen keine Vorwürfe"

Der Polizist wurde mit einem Sturmgewehr verletzt (Archivbild) © Jürgen Fuchs

In einer Woche darf sich Kevin Masser (23) aus Fernitz bei Graz Inspektor nennen, dann ist seine Polizeiausbildung abgeschlossen. Bis dahin hofft der Jung-Polizist wieder an seiner Dienststelle in Leoben antreten zu können. Am Donnerstag erholte er sich noch im UKH Graz von seiner Schussverletzung im Unterschenkel, die ihm durch einen Querschläger aus dem Sturmgewehr eines Kollegen am Mittwoch zugefügt worden war.

