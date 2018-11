"Soldaten und Kinder backen Hilfe" heißt es auch heuer wieder in Schulen und Kasernen in der Steiermark. Die Aktion startete heute in Deutschfeistritz.

Großer Andrang in der Küche der NMS Deutschfeistritz © Herbert PENDL

Die Backöfen sind bereits auf Betriebstemperatur: Zum 15. Mal führt heuer das Militärkommando Steiermark das Wohltätigkeitsprojekt "Soldaten und Kinder backen Hilfe" durch. Dabei werden Schulen, Wirtschaftstreibende, Medien und Prominente ins Boot geholt um gemeinsam Kekse zu backen, die dann in Einkaufszentren für einen wohltätigen Zwecke verkauft werden.

Dieses Jahr kommt die Aktion, die im Rahmen von "Licht ins Dunkel" durchgeführt wird, dem Verein "Herzkinder Österreichs" zugute. Die Auftaktveranstaltung fand am Mittwoch in der Sportmittelschule Deutschfeistritz statt, wo Bürgermeister Michael Viertler, Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner, Hypo-Vorstandsdirektor Bernhard Türk und Direktorin Gabriele Aufinger-Gneinböck die Kochschürze umschnürten und mit den Schülerinnen und Schülern Kekse zubereiteten.

Schüler und Soldaten beim Backen Foto © Herbert PENDL

Verkauft werden die bei den insgesamt sechs Terminen gebackenen Köstlichkeiten (gegen freiwillige Spenden) am 30. November im Grazer Einkaufszentrum Shopping Nord (12 bis 18 Uhr) und in der Hypo Landesbank Steiermark (8 bis 11 Uhr) sowie am 7. Dezember (bis 12 Uhr) in der Arena am Waldfeld in Fohnsdorf und im Einkaufszentrum Leoben (15.30 bis 17 Uhr)