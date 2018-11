Facebook

Das Krampustreiben setzt wieder ein © APA/HALADA

Schon Wochen vor dem 5. Dezember, dem berüchtigten Krampustag, geht es in der ganzen Region rund. Drei Gemeinden kann heuer schon nichts mehr erschrecken – da waren die finsteren Gesellen schon. Gestern versetzten die Perchten und Krampusse bei den Umzügen von Hausmannstätten, Unterpremstätten und Frohnleiten die Besucher bereits in Entsetzen.

Nächste Woche geht es aber erst so richtig los – wir liefern einen Überblick über das angesagte Grauen im Land:

