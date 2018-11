Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tunnel wird gereinigt © Juergen Fuchs

Von Mittwoch bis Freitag in der Früh (7. bis 9. November) wird der

Plabutschtunnel gereinigt und von mehr als 30 Asfinag-Arbeitern winterfit gemacht. Das bedeutet für Autofahrer: Von Mittwoch bis Freitagfrüh ist die Weströhre in Fahrtrichtung Slowenien von 19.30 bis 5 Uhr Früh gesperrt. Aufgrund der aktuellen Sanierungsarbeiten ist die Tunnelröhre in Richtung Linz ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wird während der Nachtstunden übers Grazer Stadtgebiet umgeleitet, die Arbeiten laut Asfinag jeweils „rechtzeitig zum Frühverkehr“ beendet.

Auf dem Waschprogramm steht auch die Wartung von Bordsteinreflektoren, Beleuchtung, Notrufkabinen und Videokameras. Auch Fluchtwegetüren und Brandschutzjalousien werden überprüft und bei Bedarf saniert. Die nach der Reinigung stark verschmutzten Abwässer werden in zwei Auffangbecken (je eines beim Nord – und Südportal geleitet). Eine eigene Wasseraufbereitungsanlage filtert alle Schadstoffe aus, bevor die Abwässer in das Entwässerungsnetz eingeleitet werden.