(Sujetbild) © APA/HELMUT FOHRINGER

Laut Angaben des Pkw-Lenkers (41) war die tiefstehende Sonne schuld: Er war am Mittwoch gegen halb zehn Uhr früh von der Alleegasse in Seiersberg in die Kärntnerstraße in Richtung Süden eingebogen, wobei er eine Radfahrerin (41) aus dem Bezirk Graz-Umgebung übersehen hatte, die die Fahrbahn der Kärntnerstraße am dortigen Schutzweg überqueren wollte. Die Frau wurde niedergestoßen und unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert.