Die Täter drangen über eine Balkontür ein © Rainer Fuhrmann - Fotolia

Zwei 17-Jährige stehen im Verdacht, vor einem Monat in einen Büroraum in der Gemeinde Peggau eingebrochen und Bargeld gestohlen zu haben. Die mutmaßlichen Täter stiegen am 24. Oktober über zwei Balkone in den zweiten Stock des Heimes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und brachen eine Balkontür auf. Im Büroraum stahlen sie Bargeld. Auf Basis von Spurenauswertungen und Zeugenaussagen konnte die Polizei nun einen 17-Jährigen aus Afghanistan und einen gleichaltrigen Iraker ausforschen. Beide waren zum Tatzeitpunkt Bewohner des Heims.

Bei den weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der irakische Staatsbürger für einen weiteren Einbruchdiebstahl im März des Vorjahres tatverdächtig ist. Damals wurde am Bahnhof Peggau ein Warenautomat aufgebrochen. Bei der Einvernahme war der Bursche zwar geständig, seit mehreren Jahren Suchtmittel zu konsumieren, die Verantwortung für die Einbruchdiebstähle stritten beide Jugendliche aber ab. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.