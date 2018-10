Facebook

Altdeponie unter dem Sportplatz der Grazer Sportmittelschule © Juergen Fuchs

Die Zahl ist schwindelerregend groß: Mindestens 2000 ehemalige Deponien schlummern mehr oder weniger tief vergraben unter steirischer Erde vor sich hin. Die meisten stammen aus längst vergangenen Jahrzehnten, als es noch kaum jemanden interessierte, wer welche Problemstoffe wo verbuddelte.

Aus den Augen, aus dem Sinn – eine Mentalität, die das Land heute einholt. Immer wieder machen die giftigen Hinterlassenschaften von einst auf ungustiöse Weise auf sich aufmerksam – derzeit in Schrems bei Frohnleiten, wo ein 1850 aufgelassener Bergbau den Boden bis heute mit Blei verseucht.

60 Flächen geprüft

Ein Einzelfall ist diese Öko-Bombe nicht. Seit Jahren arbeiten die Experten des Landes daran, die Umweltsünden von einst zu registrieren und, wo erforderlich, nachträglich in den Griff zu bekommen. "Wir haben bisher etwa 60 Flächen in der Steiermark auf ihre Gefährlichkeit überprüft", sagt Elisabeth Winkler, Altlastenexpertin des Landes.

Um den Prozess zu beschleunigen, werden inzwischen Bezirk für Bezirk systematische Screenings durchgeführt. "Demnächst werden wir uns zum Beispiel in Deutschlandsberg alle ehemaligen Standorte von Putzereien und metallverarbeitenden Betrieben anschauen", sagt Winkler. Ein Ergebnis wie zuletzt in Schrems könne sich also jederzeit andernorts wiederholen.

Altlasten-Liste

Beispiele dafür gibt es zuhauf. 31 Altlasten listet der bundesweite Kataster für die Steiermark auf, das sind alte Ablagerungsstätten, von denen erhebliche Probleme für Mensch oder Umwelt ausgingen oder -gehen. Die meisten davon sind inzwischen – in aller Regel mit Bundesmitteln gefördert – entschärft, 13 sind noch unbehandelt.

Derzeit läuft etwa die Sanierung einer alten Deponie unter einem Schulsportplatz in der Grazer Brucknerstraße. Der Fall Schrems könnte, je nach Einstufung durch die Experten, zur offiziellen 32. Altlast der Steiermark werden.

Nach den Plänen des Umweltministeriums sollen bundesweit alle kontaminierten Flächen bis 2025 identifiziert und bis 2050 saniert sein. "Mit unserem derzeitigen Personalstand werden wir das für die Steiermark aber nicht schaffen", schränkt Winkler ein. Doch die Erhebungen laufen – weitere unerfreuliche Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Altlasten-Atlas Diese früheren und aktuellen Problemzonen führt der Altlastenatlas an (Status in Klammer): Teerfabrik Lederer-Mellitzer (Wildon, saniert), Glasfabrik Gösting (Graz, saniert), Schlackenhalde Judenburg (Waltersdorf, gesichert), Rigips-Deponie Eselsbach (Bad Aussee, gesichert), Rösslergrube (Lang, gesichert), Deponie Steirische Montanwerke AG (Deutschfeistritz, Altlast), Gärtnerei Thianich (Premstätten, saniert), Bildröhrenwerk Lebring (saniert), AGIP St. Michael/O. (saniert), Halde Donawitz (gesichert), Deponie Alois-Gerstl-Weg (Feldbach, saniert), Putzerei Pammer (Fehring, Altlast), Putzerei Andrea (Fehring, Altlast), Chemische Reinigung Rath (Eibiswald, Altlast), Alte Gemeindedeponie Frohnleiten (saniert), Schwellenimprägnierung Stainach (Altlast), Frachtenbahnhof Mürzzuschlag (Altlast), Putzerei Scherf (Frohnleiten, Altlast), Gerbereideponie Schmidt (Weiz, Altlast), Gaswerk Rudersdorf (Graz, Altlast), Putzerei Hlatky (Judenburg, Altlast), Ventrex (Graz-Jakomini, Altlast), Alpenteer (Graz-Gries, gesichert), Tankstelle Lorenzoni (Fehring, Altlast), Putzerei Plachy (Graz-Geidorf, Altlast), Deponie Schotthof Brucknerstraße (Graz, Altlast), Schlackenhalde Münichthal (Eisenerz, Altlast), Gaswerk Jakomini (Graz, Altlast), Deponie Schwarzl (Premstätten, Altlast), Lederfabrik Schmidt (Leibnitz, Altlast), Holzimprägnierwerk Rütgers (St. Marein im Mürztal, Altlast). Info: www.altlasten.gv.at

Amtsarzt in Frohnleiten aktiv

In Frohnleiten werden die 70 betroffenen Personen werden Dienstag vom Amtsarzt befragt, bereits "im November gibt es Ergebnisse dazu", so ÖVP-Bürgermeister Johannes Wagner. Am Montag fand eine Lagebesprechung mit Experten der Landesregierung statt. "Es wird nun auch in Randgebieten untersucht, ob Brunnen und Böden in Ordnung sind." Alles geschehe unter Hochdruck.

Am Donnerstag treffen zudem Vertreter der Bundesstellen ein, denn es müssen neue Bohrungen gemacht werden, für die es wiederum ein Ausschreibungsverfahren brauche.

Indes sorgt der Fall in Frohnleiten intern für ein Politgewitter. SPÖ-Vizebürgermeister Jörg Kurasch kritisiert den Ortschef. "Ich habe davon aus der Zeitung erfahren", ärgert er sich. Wagner argumentiert: "Ich musste zuerst alle Behörden und die Bevölkerung persönlich informieren."