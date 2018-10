Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erhöhte Bleiwerte in Schrems bei Frohnleitern © Sabine Hoffmann

In Schrems bei Frohnleiten fand am Freitagabend eine eilig einberufene Bürgerversammlung statt. Der Besorgnis erregende Grund: Auf einer Verdachtsfläche im Bereich einer ehemaligen Bergbauhalde wurden in Pflanzenproben erhöhte Bleiwerte festgestellt. Den rund 70 Betroffenen wird geraten, kein Gemüse und Pflanzen aus Eigenanbau zu verzehren. Auch soll das Grundwasser vor Ort nicht als Gießwasser verwendet werden.

Ein Gutachten der Agentur für Ernährungssichereit (AGES), die Pflanzenproben analysiert hatte, traf am Freitag bei der Landesabteilung 15 (Umwelt) ein. Darin wurden erhöhte Schwermetallgehalte, vor allem eine sehr hohe Bleikonzentration, in den Pflanzenproben ausgewiesen. Sie können beim Verzehr ein Gesundheitsrisiko darstellen. "Diese Bleikonzentrationen lassen zwar kein Auftreten akuter Vergiftungserscheinungen befürchten, chronische Belastungen können jedoch vorerst nicht ausgeschlossen werden", heißt es in einem Informationsblatt zur Bürgerversammlung. Das betroffene Areal erstreckt sich über eine Fläche von 15.000 Quadratmeter und liegt auf einer ehemaligen Bergbau- und Schlackenhalde.

Bei einer Bürgerversammlung wurden die Betroffenen informiert Foto © Siegfried Ullrich

Unmittelbar nach Vorliegen des Gutachtens wurden die 70 Bewohner am Nachmittag vom Bürgermeister Johannes Wagner informiert. Ab Montag werden die Bewohner zu "den allgemeinen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten" von Amtsärzten befragt, heißt es im Informationsblatt.