Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Buttermesser als Tatwaffe hat genügt, damit der Mitbewohner sein Handy und die Bankomatkarte aushändigte © rdnzl - stock.adobe.com

Es war eine "b'soffene G'schicht": In ihrem gemeinsamen Zimmer in einem Gasthaus in Nestelbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) hatten zwei bulgarische Bauarbeiter Dienstagabend eine Flasche Wodka geleert, als der bereits stark alkoholisierte ältere der beiden (34) den jüngeren (25) bedrohte: Er packte ihn am Oberkörper und drohte ihm mit der Faust, dann zog er ein Buttermesser (!) heraus und brachte ihn dazu, sein Handy und seine Bankomatkarte - der ältere wusste den Code - herauszugeben.