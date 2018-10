Kunden der Steiermärkischen Sparkasse wunderten sich heute: Die Filiale in Frohnleiten war aufgrund "technischer Probleme" geschlossen.

Die Pressesprecherin der Bank Birgit Pucher konnte am Vormittag bereits Entwarnung geben: "Es gab in der Nacht einen Stromausfall." Am Vormittag war die Bank bereits wieder frei zugänglich. Laut Pucher war auch nur diese eine Filiale von Störungen betroffen.