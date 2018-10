Facebook

So ein Tag, so wunderschön wie heute... dieses Lied auf den Lippen passt heute nicht ganz. Denn laut Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Geodynamik und Meteorologie lockert es heute im Großraum Graz nicht mehr auf. Es bleibt bewölkt, am Nachmittag regnet es mitunter sogar.

