Neue Anlaufstelle für von Armut und Vereinsamung betroffene Menschen: Vinzi-Laden in Kalsdorf ist eröffnet.

Das Team mit den Ehrengästen beim Projektstart © KK

Die Vereinsamung älterer Menschen, aber auch die Armut von Jungfamilien, die sich vor einem Schuldenberg sehen, ist auch in Graz-Umgebung groß. Am Freitag wurde deshalb am Ortsrand von Kalsdorf (nahe Werndorf) der erste Vinziladen eröffnet (samt Anlaufstelle für den Hospizverein GU-Süd).