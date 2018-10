Facebook

Nach dem Brand vom Freitag bleibt der Gleinalmtunnel einmal mehr wochenlang gesperrt © KK

Nach dem Brand eines Kranwagens am Freitag im Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) haben bereits am Samstag die Sicherungsarbeiten begonnen. Wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte, sind 80 Meter des Tunnels zum Teil schwer beschädigt worden. Am Dienstag in der Früh will die Firma damit beginnen, den Kranwagen flott zu machen, um den Kranwagen in Richtung Norden aus dem Tunnel zu bergen. Wann genau das möglich sein wird, ist noch nicht klar.

Am Samstag wurden Stahlstützen in den Tunnel geliefert, mit denen die Zwischendecke stabilisiert wurde. "Knapp 700 Stützen werden benötigt", hieß es von der Asfinag. Am Montag zu Mittag sollen diese ersten Arbeiten abgeschlossen sein, erst dann können Brandsachverständige den ausgebrannten Autokran unter die Lupe nehmen.

Betonzwischendecke wird abgebrochen

Der weitere Fahrplan sieht vor, dass danach die Sanierungsarbeiten beginnen. Zuerst muss dazu die Betonzwischendecke abgebrochen werden. Laut ersten Schätzungen müssen fünf der neun mal 16 Meter großen Betonfelder der Zwischendecke entfernt werden. Eine Mammutaufgabe, denn jedes Feld ist etwa 50 Tonnen schwer. Diese Felder werden dann neu betoniert. Erneuert werden muss auch die gesamte Sicherheitstechnik in diesem Bereich: Kameras, Sensorik und Beleuchtung sowie Notrufnischen und Verkehrszeichen.

Jahresmautkarte wird automatisch verlängert

Wie lange der Tunnel genau gesperrt bleiben wird, war auch am Samstag noch unklar - jedenfalls werde die Sperre aber mehrere Wochen dauern. Für Jahresmautkartenbesitzer, die nun diese Strecke nicht benutzen können, gibt es aber eine Lösung, verkündete die Asfinag: Für die Dauer der Sperre wird eine automatische Verlängerung der Jahresmautkarte durchgeführt.

Gleinalmtunnel: Augenzeugen berichten vom Brand

Ausweichrouten

Bis auf Weiteres müssen die Fahrzeuge aber noch ausweichen. Deutlich länger brauchten Autofahrer, die heute zwischen St. Michael und Übelbach unterwegs waren: Wegen der Sperre des Gleinalmtunnels gab es im Frühverkehr auf der S 35, der Brucker Schnellstraße, und auf der S 6, der Semmering Schnellstraße, immer wieder Überlastungen. Betroffene müssen mit bis zu einer halben Stunde mehr Fahrzeit rechnen.

Der zu einem Camper umgebaute Bus war 2016 total ausgebrannt, der Foto © APA/Feuerwehr

Brand 2016 kam der Asfinag teuer

Der Brand vor zwei Jahren kam die Asfinag übrigens teuer: Ein umgebauter Reisebus einer dänischen Gruppe hatte im (alten) Tunnel Feuer gefangen - der Tunnel wurde schwer beschädigt, blieb drei Wochen lang gesperrt. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Die Asfinag forderte damals von der Versicherung des Dänen drei Millionen Euro. Tatsächlich wurden 1,2 Millionen Euro in zwei Tranchen gezahlt. Diese Summe ist nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz gedeckelt, wenn dem Fahrzeughalter kein Verschulden nachgewiesen werden kann. Die Kosten für Sanierung und Personal konnten damit gedeckt werden, aber mit rund 600.000 Euro nur ein Teil des damals entstandenen Mautentgangs.

Richtiges Verhalten bei einem Notfall im Tunnel: