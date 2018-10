Facebook

Burkhard Thierrichter und Angelika Unger © Pajman

Selten wird bei einem Abschied wohl so herzlich und oft gelacht. Nach 21 Jahren als Bezirkshauptmann von Graz-Umgebung sitzt Burkhard Thierrichter nun plötzlich als Gast in seinem Büro und fühlt sich dennoch wohl. „Ich freue mich über meine Nachfolgerin, denn ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie es wird“, lässt der 65-Jährige keinen Zweifel an seiner guten Laune.

