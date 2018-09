Facebook

Nachwuchsarbeit in Hart: Der Kindergemeinderat mit eigenem Wappen und der Kindergarten bald mit richtigem Namen © KK

Wer weiß besser, was Kinder wollen als sie selbst? So ist wohl der aktuelle Aufruf an alle Acht- bis Zwölfjährigen in der Gemeinde Hart bei Graz zu verstehen, sich beim neu ins Leben gerufenen Kindergemeinderat zu melden. Dessen erste Sitzung findet am Montag, 15. Oktober, statt. „Dort sollen Kinder am Entwicklungsprozess der Gemeinde teilnehmen“, formuliert es der zweite Vizebürgermeister Jakob Binder. Was möglich ist: sie können Vorschläge und Anliegen einbringen und diskutieren. Versprochen wird: Man hört ihnen zu.

