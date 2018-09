Facebook

Alois Siegl im Vorjahr vor den Trümmern seines Lebensmittelmarktes © Preis

Der „Nah & Frisch“-Markt des Kaufmanns Alois Siegl galt seit Jahren als Feinkostladen der Region. Vor einem Jahr – am 17. November 2017 – brannte der Supermarkt im Zentrum des Ortsteils Gratwein mitten in der Nacht bis auf die Grundmauern ab. Aus dem angepeilten raschen Wiederaufbau wurde nichts. Siegl, der noch ein Geschäft in St. Oswald/Plankenwarth und ein Kaffeehaus in Gratwein besitzt, musste Konkurs anmelden, der aber, wie er sagt, „mittlerweile positiv abgewickelt wurde“.

