Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daheim im Ateliertraum © Juergen Fuchs

Graue Kunststoffe mit Metallteilen, Jeansröcke mit trachtigen Applikationen – erst vor ein paar Tagen zeigte eine Modenschau in einer Privatvilla in Graz-Eggenberg wieder, dass der Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind. Von Ruhestand kann bei der ehemaligen Lehrerin Renate Andrieu (64) aus Kumberg also keine Rede sein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.