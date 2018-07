Reisen, Lesen, Spielen - neun Wochen lang Entspannung pur! Wir freuen uns mit und wollen wissen: Wie laufen denn die Ferien ab? Lesen Sie selbst und lassen Sie sich in Urlaubsstimmung bringen.

Auf so ein Bild kann man nur mit einem Smiley reagieren :-) © ©helgebauer

Neun Wochen frei haben...

Wovon Erwachsene in der Regel nur Träumen können, in diesem Traum leben unsere Kinder ab heute voll auf. Wir gönnen ihnen diese Freizeit von ganzem Herzen.

Jetzt wollen wir aber trotzdem wissen: Was machen sie eigentlich mit der vielen Zeit?

Die Antworten der Schüler aus Graz und Graz-Umgebung lesen sich beneidenswert.

