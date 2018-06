Facebook

Der ausgebrannte Balkon © FF Seiersberg

Auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Mitterstraße in Neuseiersberg brach am Donnerstag kurz vor 19 Uhr ein Brand aus. Die 36-jährige Bewohnerin versuchte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher noch selbst zu löschen, dabei dürfte sie sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins LKH Graz eingeliefert.