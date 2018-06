Facebook

Tolle Stimmung beim Parksidefestival © Linni

Bis zum Schluss wurde hingezittert, immer wieder haben die Veranstalter mit Besorgnis in den Himmel geblickt. Aber: das Wetter hielt. Besser noch: Oftmals kam sogar die Sonne durch und verwandelte das Parksidefestival am Judendorfer Hauptplatz, das am vergangenen Freitag über die Bühne ging, in ein sommerliches Open-Air-Event. Zwar lag etwas kühle Luft über dem Geländer, dafür heizten die Bands umso mehr ein. Es war die versprochene bunte Mischung - ein Musik-Mix, der keine Wünsche offen lies.