Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Achtung Konzertfans: Das Parksidefestival startet diesen Freitag © KK

Gespannt blickt man schon Richtung Judendorfer Hauptplatz, denn hier jährt sich am 22. Juni zum dritten Mal das Parksidefestival in Gratwein-Straßengel. Seit jeher war es das Bestreben der Gemeinde rund um Organisator Gernot Papst, der regionalen Bandszene einen Raum zu geben: „Wir haben ein großes, musikalisches Potential in unserer Großgemeinde aufzubieten. Das sollen die Bürger auch sehen und hören.“