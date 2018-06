Facebook

Unser Damen-Nationalteam © KK

Wenn die Fußball-WM in Russland ins Achtelfinale einsteigt, startet mitten in Graz die Europameisterschaft im Straßenfußball - das European Street Football Festival (3. bis 6. Juli).

Nach dem HomelessWorld Cup 2003 kehrt das soziale Kick-Event, das aus einstigen Sozialfällen Fußballstars machen könnte, also wieder in die Landeshauptstadt zurück. Bei der Premiere vor 15 Jahren holte Österreich den Weltmeister-Titel – damit der Pokal auch heuer bei uns bleibt, rückte das heimische Herren-Team dieses Wochenende ins Trainingslager im Murtal ein. Das Damenteam, das heuer erstmals im Einsatz ist, übte Anfang Juni in Graz. Als Cheftrainer agieren die Sturm-Ikonen Gilbert Prilasnig und Emily Cancienne.

