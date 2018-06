Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Am 26. März wurde in Kalsdorf in mehrere Geschäftslokale eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro und eine Spiegelreflexkamera.