42 Polizistinnen und Polizisten wurden im Bildungszentrum Graz zu Führungskräfte ausgebildet. In Fernitz-Mellach gab es am Mittwoch die feierliche Ausmusterung.

Die 42 neuen Führungskräfte der Exekutive © LPD Steiermark

Die ersten Absolventen der Führungskräfte-Ausbildung in der Steiermark feierten am Mittwoch bei einem Festakt in Fernitz-Mellach den erfolgreichen Abschluss ihrer sechsmonatigen Zusatzausbildung. Den 42 neuen Führungskräften (elf davon sind Frauen) der Exekutive gratulierten unter anderem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sowie die Minister Herbert Kickl und Mario Kunasek.

Der Ausbildungsabschluss stellte auch eine Premiere dar: Bisher konnte die Führungskräfte-Ausbildung nur entweder in Traiskirchen oder in Wien absolviert werden, nunmehr ist dies auch im steirischen Bildungszentrum in Graz-Straßgang möglich. In seiner Festrede betonte Schützenhöfer: „Die Hemmschwelle Sicherheitskräften gegenüber sinkt, Polizistinnen und Polizisten müssen im täglichen Dienst viel erleben. Für diese hohen Ansprüche innerhalb der Exekutive braucht es hervorragend ausgebildete Führungskräfte." Schützenhöfer begrüßte, dass es in der letzten Zeit ein Plus an Ausbildungen zum Polizeidienst gekommen sei: „Schließlich geht es um nicht weniger als um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger."