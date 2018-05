Facebook

© Ludmilla Reisinger

Auf den Teller kommt nur, was auch in der Umgebung produziert werden kann: Unter dem Motto „Thal erleben“ fand man sich letztes Wochenende im Kindergarten der Gemeinde ein, um bei einer Genusswanderung Produkte aus der Region zu genießen. Gemeinsam mit dem Ortsgruppenleiter des Thaler Wirtschaftsbundes Joachim Rodler ging es über Wald und Wiesen zu unterschiedlichen Betrieben: Bei Familie Gratz etwa wurde Bio-Honig in der offenen Garage zum Verkosten angeboten, während der Imker selbst darüber informierte, warum Honig eigentlich so teuer sein muss. Eine lange Rede hielt er über Qualität und die professionelle Herstellung, schloss theatralisch mit: „Ein Honig hat seinen Preis!“, wurde allerdings vom lauter werdenden Stimmengewirr in der Gruppe übertönt. Honig kauften die Gäste trotzdem.