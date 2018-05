Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Magirus Lohr in Kainbach bei Graz präsentierte Neuheit. Elektro-Löschfahrzeug soll vor allem in geschlossenen Gebäuden und bei Betriebsfeuerwehren zum Einsatz kommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Werk von Magiros Lohr in Kainbach bei Graz wurde das eHLF präsentiert © Wilfried Rombold

Eine Innovation präsentierte am Montag der Feuerwehrfahrzeug-Hersteller Magirus Lohr an seinem Standort in Kainbach bei Graz. Das erste serienreife vollelektrische Löschfahrzeug wurde bei einem Betriebsbesuch von LH-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) vorgestellt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.