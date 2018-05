Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Magazin namens „Fokus Frohnleiten“ löst in der Stadt Irritationen aus. Der Bürgermeister attackiert die printmediale Kopie des „Stadtjournals“ seinerseits mit einem Flugblatt.

Verblüffende Ähnlichkeit © KK

Selten hat man ÖVP-Bürgermeister Johannes Wagner so klar in Angriffsposition gehört. In einem Flugblatt, das derzeit die Haushalte der Frohnleitner erreicht, spricht er von einer „handstreichartigen Aktion“. Stadtrat Hermann Talowski (Aufsichtsrat der Gemeindebetriebe GFG und Vorsitzender der Fraktion „Wir“) habe „in Mitwirkung von SPÖ-Vizebürgermeister Jörg Kurasch“ mit dem Blatt „Fokus Frohnleiten“ den Anschein erweckt, das stadteigene „Stadtjournal“ zu sein um „offizielle Gemeindeinformationen“ zu verbreiten.

