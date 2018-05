Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Diebstähle beschäftigen die Polizei (Sujet) © KLZ/Gernot Eder

Derzeit sind in der südlichen und östlichen Steiermark offenbar mehrere Diebesbanden unterwegs, die es auf landwirtschaftliche Geräte abgesehen haben. In Empersdorf (Bezirk Leibnitz) mussten die Täter am Mittwoch aber nicht nur die Beute zurücklassen, sondern auch ihr eigenes Fahrzeug. Es war im Straßengraben stecken geblieben.