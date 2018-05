Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Beim Bahnübergang in Hart bei Graz kam es Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Moped, verursacht durch einen schwarzen VW-Bus. Der Lenker beging Fahrerflucht.

(Sujetbild) © Fotolia/Michael Schütze

Zwei 15-Jährige waren am Dienstagabend gegen halb sieben Uhr auf einem Moped auf der L 311 in Hart bei Graz unterwegs. Plötzlich bog beim Bahnübergang ein schwarzer VW-Bus in die Straße - der Lenker hatte die Stopptafel missachtet.