Deutschfeistritz: Ein Musikfestival mit jeder Menge Groove

Die Kusimanten © Julia Wesley

Auf in neue Gefilde: Wer beim CiTollARts-Festival, das vom gleichnamigen Verein organisiert wird, nach Radiohits sucht, wird fehl am Platz sein. Klangliche Experimente – wie die Gruppe tanzhausgeiger – wechseln sich an diesem Wochenende mit einem Musikgarten der Deutschfeistritzer Musikschule tonart ab. Eröffnet wird am Freitag, 25. Mai ab 19:00 Uhr im Sensenwerk gleich mit einem der Hauptakte: Die Kusimanten, ein noch junges Projekt, das mit experimentellen Klängen und Improvisation überzeugt.