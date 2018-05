Facebook

Dom zu Graz © KLZ/Hoffmann

In ganz Österreich schwärmen 300.000 Gäste aus, 3000 Stunden Programm und 170 Kirchenführungen werden geboten. Wenn am kommenden Freitag, dem 25. Mai, die Gotteshäuser in der Langen Nacht der Kirchen ihre Pforten öffnen, dann spielen sie auch in der Steiermark ihre ganze Aura aus.

Die diversen Konfessionen, bauliche Attraktionen und stimmungsvolle Gottesdienste machen den Freitag, den 25. Mai, auch für sonst eher zurückhaltende Kirchgänger zu einem Fixtermin. Wir geben einen kleinen Überblick über Höhepunkte in Graz und Umgebung. Das komplette Programm finden Sie unter: www.langenachtderkirchen.at

Frohnleiten Das dichte Programm der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Unter anderem referiert Johann Paier über die größte Christenverfolgung, Valentin Weingerl erklärt liturgische Geräte und es gibt Führungen vom Keller bis zum Dachboden (alle 19 bis 21 Uhr).

Haselsdorf-Tobelbad Gleich vorweg: Diese Führung durch mehrere vorbereitete Stationen im Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert findet bei jedem Wetter statt. Taschenlampe und Picknickdecke mitbringen! Ein kleiner Tipp: Es geht auch hoch hinaus.

18.30 bis 22 Uhr.

Rupertikirche, Graz Hans Gröbelbauer führt das marschbereite Publikum durch das Ragnitztal – über die Bruder-Klaus-Kirche bis hinauf zur Kirche St. Ruprecht am Hohenrain.

In den Sakralbauten finden jeweils kurze Führungen statt, außerdem wird eine Einführung über den jeweiligen Kirchenpatron gegeben. Bei Regenwetter bitte unter Tel. 0650/31 24 444 anfragen.

18 bis 20 Uhr.

Franziskanerkloster Schauspieler Michael Rast („Geschwister“, „Der Alte“, „Tatort“, „Rosenheim Cops“) liest aus Texten von Franz von Assisi und wird dabei vom ukrainischen Saxophonisten Mykhailo Ievtushenko begleitet.

21 bis 22 Uhr.

Peggau In der Evangelischen Friedenskirche intoniert das Grazer Streichquintett United Intonations jene Lieder, die gewöhnlich den schönsten Tag im Leben begleiten – den Hochzeitstag. Die international tätigen Musiker versprechen einige Überraschungen und echte Filmhits – und vor allem: einen absolut hochkarätigen Konzertabend. 19.30 bis 20.40 Uhr.

Leechkirche Sie ist die älteste Kirche im Grazer Stadtzentrum und steht auf einem vorchristlichen Hügelgrab. Diesmal geht es aber um kulinarisch-biblische Speisen: Der Gemeinschaftsgarten Allmende lädt zur Honigverkostung und unterhaltsamen Gartenführung. 18.30 bis 19.30 Uhr.

Dom zu Graz Im Dunkeln durch ein Kirchenschiff wandern, uralte Gemäuer ertasten und die Magie zauberhaften Lichts bewundern. Christian Brunnthaler bietet diese außergewöhnliche Führung bis maximal 60 Personen an. Tipp: Taschenlampe mitnehmen! 20.45 bis 21.30 Uhr.

