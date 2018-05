Überholender Pkw krachte auf der B65 in Brodersdorf (Eggersdorf, Graz-Umgebung) in ein Feuerwehr-Mannschaftsauto. Fast gleichzeitig kam es zu einem zweiten schweren Frontalzusammenstoß in der Südoststeiermark.

Schwerer Unfall in Brodersdorf © FF Haselbach

Fast gleichzeitig kam es am Pfingstmontag zu zwei schweren Frontalzusammenstößen - einer davon auf der B65 in Brodersdorf (Graz-Umgebung). Ein Pkw-Lenker (34), in Graz-Umgebung wohnhaft, hatte auf der kerzengeraden Bundesstraße einen anderen Pkw überholt - und war frontal in den Mannschaftsbus mit Anhänger der Feuerwehr Haselbach gekracht.