Auf der L201 kam eine Pkw-Lenkerin nach links und krachte in den Wagen einer Salzburger Familie.

Schwerer Unfall in Unterstorcha © FF Rohr an der Raab

In Unterstorcha (Bezirk Südoststeiermark) kam eine 67-jährige Frau aus der Südoststeiermark am Pfingstmontag gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache auf der kerzengeraden L201 zu weit nach links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, in dem eine Familie aus Salzburg-Land saß. Sechs Personen wurden verletzt, darunter die drei Kinder der Salzburger Familie, 7, 9 und 11 Jahre alt.