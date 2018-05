Facebook

Lokalbetreiber und Gäste freuen sich über Kulinarik ohne den "blauen Dunst" © Fotolia

Vom modernen In-Lokal, über Gasthäuser bis hin zur Weinstube – als wäre es ein Neujahresvorsatz, kann man in Graz immer leichter Lokalrunden drehen, ohne danach die Jacke auslüften zu müssen. Das "Don't Smoke"-Volksbegehren hat mit fast 600.000 Unterstützungserklärungen in der Bevölkerung breiten Rückhalt und diesem wird in der Gastronomie in Graz und Umgebung auch Rechnung getragen.