Der Café-Genuss ohne Zigarettenrauch ist in Graz am Vormarsch © Fotolia

Vom traditionallen Café, über English Pubs bis hin zum eingesessenen Beisl – als wäre es ein Neujahresvorsatz, kann man in Graz immer leichter Lokalrunden drehen, ohne danach die Jacke auslüften zu müssen. Das "Don't Smoke"-Volksbegehren hat mit fast 600.000 Unterstützungserklärungen in der Bevölkerung breiten Rückhalt und dem wird in der Gastronomie in Graz auch Rechnung getragen. Zur Veranschaulichung finden Sie hier eine Überblickskarte, mit all jenen Grazer Betrieben, die heuer rauchfrei geworden sind. Über 15 Bars, Cafés und Konditoreien sind in Graz und Umgebung umgestiegen.