Das Auto wurde komplett zerstört © FF Autal

Zwei spektakuläre Unfälle binnen kurzer Zeit gab es am Samstagnachmittag auf der Südautobahn. Im Assingbergtunnel auf dem Packabschnitt überschlug sich eine junge Kärntnerin mit ihrem Auto (Bericht hier), kurz zuvor hatte sich auch im Bereich Autal (Bezirk Graz-Umgebung) ein Fahrzeug mehrmals überschlagen. Dessen 31-jähriger Lenker aus dem Bezirk Weiz wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.

Der Oststeirer war in Richtung Graz unterwegs, als er gegen 13.15 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Skoda rechts in die Betonleitshiene prallte. Der Kombi überschlug sich darauf gleich mehrfach, prallte gegen die Mittelleitwand und kam nach mehreren hundert Metern wieder auf den Rädern am dritten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Unfall hätte weit dramatischer enden können, doch zum Glück kam es zu keiner Berührung mit anderen Autos.

Der 31-jährige Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Autal, die wenige Minuten nach der Alarmierung am Unfallort war. Für den Oststeirer hat der Unfall noch weitreichende Folgen: Ein vorgenommener Alkotest verlief positiv.