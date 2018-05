Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auto überschlug sich im Tunnel © FF Mooskirchen

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Samstagnachmittag fast gleichzeitig auf wichtigen steirischen Transitrouten. So war der Assingbergtunnel auf dem Packabschnitt der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz nach einem Unfall gesperrt. Ein Auto hatte sich überschlagen, die Lenkerin aus Kärnten wurde unbestimmten Grades verletzt.

