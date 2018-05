Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Tunnel auf der Pack (Archivbild) © Christiane Frühwirth

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Samstagnachmittag fast gleichzeitig auf wichtigen steirischen Transitrouten. So war der Assingbergtunnel auf dem Packabschnitt der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz nach einem Unfall gesperrt. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, der Tunnel wieder offen.