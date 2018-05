Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angerers letzte Schau © Reisinger

Ein großes Plakat mit Binärcode darauf – Werbung für den künstlerischen Schlussakt am kommenden Mittwoch – hängt auf der Tür zu Peter Angerers Wohnung. Drinnen zittern hölzerne Regale unter der Last hunderter, sorgfältig einsortierter Bücher. Geradlinige Bilder schmücken die weißen Wände. Zahlen, Farbflächen und Textfragemente auf Leinwand, aber auch Skulpturen in den Ecken, „Grenzgebiet“ ist auf einem Schild zu lesen, das verloren mitten im Raum steht.