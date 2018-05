Facebook

Auch einen Vergnügungspark gibts © KK

Auf geht’s!, lautet das optimistische Motto für die Messe-Premiere im Schulzentrum von Gratwein-Straßengel. Tatsächlich soll das dreitägige Festival der Wirtschaft mehr sein als 44 Messestände, die vorführen, was in der Großgemeinde verkauft und präsentiert wird. Eine dreitägige Party ist angesagt, die – im Idealfall – die ganze Region in ihren Bann ziehen soll.

Das Programm kann sich sehen lassen. Im Vergnügungspark tummeln sich Breakdancer, Tornado-Achterbahn und Co und machen den Grazer Messe-Großmeistern kleine Konkurrenz. Die Liveacts am Abend sollen dann das junge Publikum in ihren Bann ziehen.

