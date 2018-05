Kleine Zeitung +

Mit Fotoserie Frohnleiten: Gartentrends im Klosteridyll

Aller guten Dinge sind drei: Nach erfolgreichen Ausstellungen in den letzten beiden Jahren, lockte das „Angartl‘n“ auch heuer wieder zahlreiche Gartenliebhaber am ersten Maiwochenende in den Frohnleitner Klostergarten.