Durch das sukzessive Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren war klar: In der Gemeinde Hitzendorf muss auch die Infrastruktur mitwachsen. So wurde heuer im Mai nach langen Debatten der Ausbau des Schulzentrums um 13 Millionen Euro beschlossen. Bereits fertig ist das erweiterte Gemeindeamt im Ortszentrum: Das konnte nun von Bürgermeister Thomas Gschier und seiner Vorvorgängerin und heutigen Landesrätin Simone Schmiedtbauer (beide ÖVP) sowie gut 500 Gästen eröffnet werden.

Als Herzstück des neuen Gemeindeamtes bezeichnet Gschier den neuen multifunktionalen Trauungs- und Veranstaltungssaal. Im ersten Stock, wo bislang Wohnungen waren, haben nun bis zu 100 Gäste für Feierlichkeiten Platz. Es gibt einen eigenen Empfangs- und Buffetbereich, alles ist barrierefrei erreichbar. Dazu wurde Platz für mehr Arbeitsplätze geschaffen, neue Besprechungsräume und WC-Anlagen gibt es ebenfalls.

Der gesamte Ausbau kostete 2,7 Millionen Euro, Land und Gemeinde haben sich die Kosten 50:50 geteilt. „Mit dem erweiterten Gemeindeamt ist ein weiterer Meilenstein für Hitzendorf gelungen“, so Gschier.