Die GKB-Kreuzung in der Premstätter Straße in Seiersberg-Pirka ist seit Mittwochfrüh gesperrt. Noch bis Dienstag, 4. Juni, sanieren die GKB dort die Schienen. Die Gemeinde nutzt die Baustelle aber gleich, um die unbeschrankte Eisenbahnkreuzung zu entschärfen. Die Hauptstraße in Pirka wird dort, bei der Firma Sihorsch, zur Sackstraße. „Man kann dann von dort nicht raus oder reinfahren“, bestätigt Bürgermeister Werner Baumann (SPÖ).