Ein unangemeldetes Osterfeuer sorgte am Karsamstag für einen Feuerwehr-Einsatz: Ein 58-Jähriger hatte am Nachmittag das Feuer entfacht und nach dem Abbrennen unbeaufsichtigt zurückgelassen. Durch den starken Südwind dürfte ein Funkenflug die Folge gewesen sein, dadurch gerieten die Holzbalken eines 20 Meter entfernten Schweinestalls in Brand.

Der 58-Jährige entdeckte den Brand, begann selbst mit den Löscharbeiten und noch vor dem Eintreffen der insgesamt vier Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der 58-jährige Besitzer des Objekts wurde angezeigt.