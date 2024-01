Festgenommen wurde ein 24-Jähriger in der Nacht auf 31. Dezember, weil er einen Mann in Graz auf offener Straße niedergeschlagen haben soll, um dessen Brieftasche zu stehlen. Doch dies scheint nicht die einzige Tat des Russen in besagter Nacht gewesen zu sein. Kurz nach Mitternacht soll er einen weiteren Raub begangen haben, wie Ermittlungen zum ersten Vorfall ergeben haben.