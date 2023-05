Modern schaut anders aus: Uralte „Schinken“ mit Goldrahmen und leicht angestaubte Gobelins hängen an den Wänden der Welscher Stub’n – und geben dem Gast das Gefühl, dass es das Lokal im Gebäudeblock des Grazer Landhauses seit Ewigkeiten gibt. In Wahrheit führt es die Familie Leitner erst seit 2007 – hat dabei aber viel vom Interieur des Vorgängers, Charly Temmels Landhauscafé übernommen. Viele Gäste bleiben ohnehin draußen, der große Gastgarten in der lebhaften Schmiedgasse und insbesondere das Riesenfass als Stehtisch sind sehr beliebt: Hier scheint fast rund um die Uhr immer jemand mit einem Glaserl Wein zu stehen.

Die Welscher Stub’n – der Name soll auf den „Welschen“, also italienischen, Landhaus-Architekten Domenico dell’Allio verweisen –, versteht sich als steirisches Wirtshaus. So ist die Karte auch voller Klassiker – Backhendlsalat, Schnitzel und & Co. zu fairen Preisen (ab 14,90 Euro für ein Schweinsschnitzel) dürfen nicht fehlen, daneben ist aber auch die vegetarische Auswahl für ein Traditionslokal sehr beachtlich. Wir entscheiden uns zum Start für eine Frittatensuppe vulgo Kraftsuppe vom Steirischen Weiderind (5,90 Euro) als Vorspeise, die tatsächlich das Attribut „kräftig“ verdient. Bei einem simplen grünen Salat um 5,90 Euro – für uns eine Visitenkarte der Küchenqualität – ist das Dressing auffallend gut abgeschmeckt.

Weil der Gusto auf Spargel groß ist, schlagen wir dann bei der Tagesempfehlung zu: Eine mit grünem und weißem Spargel gefüllte Hühnerroulade auf Bärlauch-Risotto (mit 28,90 Euro eher auf der teuren Seite) ist eine sehr hübsch angerichtete frühlingshafte Komposition, wenn auch mit kleinen Fehlern: Das Risotto zu weich gekocht, das Fleisch etwas zu trocken. Sehr gelungen ist dafür der gedünstete Zwiebelrostbraten mit Röstzwiebeln (ebenfalls 28,90).

Die Welscher Palatschinke © NM

Viel Platz braucht man jedenfalls für die Nachspeisen-Klassiker: Wie die Welscher Palatschinke (10,90 Euro), unter der sich zwei Kugeln Eis verbergen, garniert mit knusprigem Kürbiskernkrokant und etwas Kernöl – köstlich!

Noch zwei Pluspunkte für die Stub’n: Das Personal ist wirklich auffallend gut, flott und auch lustig, und auf der üppigen Weinkarte sollte jeder und jede fündig werden.

Welscher Stub'n in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten:

Schmiedgasse 5–7, 8010 Graz

Tel. (0316) 83 41 45

welscherstubn.at

Geöffnet: Di bis Sa 10–23.30 Uhr, warme Küche von 11–22 Uhr