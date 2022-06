Ein kulinarisches Geräusch wie das Ploppen eines Sektkorkens kann Wohlbefinden auslösen. So auch das Zischen und Brutzeln, das ein Steak am Knochen erzeugt, wenn es vom mehrere hundert Grad heißen Grill kommt – wie in einem hervorragenden amerikanischen Steakhaus.

An diesem Abend ist es ein Porterhouse, das begeistert. Ein Cut mit größerem Filetanteil als beim T-Bone, das noch hörbar nachbrutzelt. Als einer der Vorreiter im Süden Österreichs richtete Marco Mikulik vor rund elf Jahren in seiner Steak Boutique in Graz einen einsehbaren Reiferaum ein. So nimmt man im überdachten Innenhof Platz und teilt sich vom Black-Angus-Rind aus Nebraska ein Ein-Kilo-Porterhouse, wählt aus anderen Cuts wie Rib Eye oder New York Strip oder lässt sich das zarte Filet auf der Zunge zergehen. Die gleichen Zuschnitte gibt es vom österreichischen Fleckvieh.

Rundherum schmecken unter anderem Steak Fries (zum Niederknien knusprig), cremiger Blattspinat und Caesars Salat.

Über die Jahre hat man noch an der Qualität gefeilt. Auch bei den Vorspeisen wie beim fein gehackten Beef Tatar mit wachsweichem Stundendotter und Trüffelmayonnaise. Wer lieber Fisch mag, probiert das Thunfischtatar mit Tobiko oder macht den Wolfsbarsch zum Hauptdarsteller auf dem Teller. In der gut sortierten Weinkarte finden sich auch glasweise heimische Weiße und kalifornische Rote – etwa ein Zinfandel, Lytton Springs, Ridge. Zum Schluss noch eine Sorbetvariation. Bravo!

Steak Boutique in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Steak Boutique. Bindergasse 1, 8010 Graz

Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 11:30 – 14:00 Uhr, 18:00 – 23:00 Uhr, Küche bis 22:00 Uhr. Ruhetag: Sonntag & Feiertag

Kontakt: Tel. +43 316 225719

E-Mail: info@steak-boutique.at

www.steak-boutique.at