"Familie Nguyen serviert unverfälschte vietnamesische Küche. Lieblingsgerichte sind Pho-Suppe, ,Bo Nuong Banh Hoi' oder Garnelen mit Tamarinde. Zum Schluss trinkt man original vietnamesischen Kaffee": So stand es in der Zeugnisverteilung des Fachmagazins "Falstaff", welches das Grazer Restaurant "Vina" am Grieskai mit 80 Punkten auszeichnete. Lokalbetreiber Robert Nguyen nimmt in Kürze diese 80 Punkte samt Mitarbeiter mit - und übersiedelt mit dem Vina in die Kalchberggasse 7. Das heißt: Bis 7. Oktober tischt man noch im "alten" Vina am Grieskai auf, ab 18. Oktober dann im nagelneuen Restaurant in der Kalchberggasse.