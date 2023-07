Es ist ein Fixpunkt für Jazzfreunde – aber bei Weitem nicht nur. Das legendäre Café Stockwerk am Jakominiplatz sperrt zu. Der Betreiber Pfundner KG hat selbst einen Insolvenzantrag gestellt. Als Begründung werden Nachwirkungen der Pandemie, die Großbaustelle in der Radetzkystraße und am Jakominiplatz sowie Kostensteigerungen angeführt.